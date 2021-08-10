В Ставропольском крае заявили, что курорты Кавминвод привлекли 25 млрд рублей за пять лет

ТАСС, 10 августа. Вложения в развитие курортов Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье составили 25 млрд рублей за пять лет. Об этом сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров, презентуя потенциал курортного региона президенту России Владимиру Путину.

"Сегодня английский бизнес вкладывает сюда деньги и развивает Кавказские Минеральные Воды. Очень много иностранцев, азербайджанцы много денег вкладывают. За пять лет, с 2015 по 2020 [годы], благодаря вашим решениям мы 25 млрд рублей уже вложили в Кавказские Минеральные Воды", - сказал он во время рабочей встречи, трансляция которой велась на телеканале "Россия-24".

По словам Владимирова, в допандемийный 2019 год регион посетили 147 тыс. туристов из стран дальнего зарубежья. Власти региона проводят работу над улучшением транспортной логистики в курортном регионе - между городами запустили электропоезда "Ласточка", курсируют другие электропоезда, ведется расширение дороги от аэропорта Минеральных Вод до города Кисловодска.

"Сегодня нужно уже переходить непосредственно к городам и к объединению: Кавказские Минеральные Воды связать с Черноморским побережьем. Эта дорога <…> даст возможность лечиться, оздоравливаться на Кавказских Минеральных Водах, переезжать кататься на лыжах на Эльбрусе, в Архызе, в Домбае, и фактически по этой же дороге переехать и спокойно отдыхать на Черноморском побережье в Сочи, и там дальше", - пояснил Владимиров.

Также глава региона представил главе государства план развития региона Кавминвод до 2030 года, который предусматривает проведение мероприятий на общую сумму порядка 48 млрд рублей.