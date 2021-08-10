Цена на газ в Европе вновь превысила $540 за 1 тыс. куб. м в ходе торгов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Цены на газ в Европе в ходе торгов во вторник вновь превысили отметку в $540 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $542,5 за тыс. куб. м, увеличившись за день почти на 5%.

Цена газа вплотную подбиралась к $545 за 1 тыс. куб. м на торгах 6 августа на фоне аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО. Однако затем произошло снижение стоимости газа до около $526 за 1 тыс. кубометров. С понедельника рост цены возобновился.

Об аварии

5 августа произошел пожар на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, 6 августа он был потушен. Пострадавших не было.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.