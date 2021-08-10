Турчак заявил, что надо стандартизировать цену набора оборудования для газификации

ИЖЕВСК, 10 августа. /ТАСС/. Цена минимального набора оборудования, необходимого по программе дополнительной газификации домовладений, должна быть стандартизирована. Об этом во вторник сообщил журналистам секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, который с рабочей поездкой находится в Удмуртии.

"Важный момент, о котором мы договорились с "Газпромом", нам необходимо стандартизировать минимальный необходимый набор оборудования, чтобы его стоимость не отличалась от региона в регион, от Дальнего Востока на Запад и так далее", - сказал он.

Турчак отметил, что, по оценкам специалистов, цена минимального набора, в который входит газовый котел, плита, счетчик и газоанализатор, составляет от 42 до 45 тыс. рублей. "Наша задача сделать так, чтобы стандартное домовладение со стандартным размером земельного участка укладывалось от 80 до 100 тыс. рублей, все вместе, с трубой и оборудованием. Соответственно, если регион берет на себя компенсацию 80-процентную, как это сегодня было сказано, вот считайте, во сколько обойдется газификация одного домовлаления", - заметил он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м., объем потребления газа - не более 7 кубометров газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.