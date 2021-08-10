"Северсталь" оценила свои выплаты по экспортной пошлине РФ в 2021 году в $200-250 млн

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Северсталь" оценивает свои дополнительные расходы по выплате экспортных пошлин РФ на металлы и металлопродукцию в августе - декабре 2021 года в $200-250 млн. Об этом сообщил начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами компании Владимир Залужский, выступая на конференции с инвесторами, организованной "ВТБ капитал инвестиции".

"Предварительно эта сумма оценивается в $200-250 млн с августа по конец года", - сказал он.

Залужский также сообщил, что "Северсталь" заплатила в 2020 году налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на сумму порядка $25 млн. В 2021 году эти выплаты могут вырасти в 3,5 раза - до $87,5 млн за счет утвержденного с 1 января текущего года роста ставки НДПИ для металлургов, отметил топ-менеджер "Северстали".

"Наверное, такая грубая математика тоже может помочь инвесторам сориентироваться", - сказал он, добавив, что компания пока не знает, какой рост НДПИ произойдет в 2022 году.

О ценах на рынке

Цена на горячекатаный прокат опустится ниже $765 за тонну к концу 2022 года, прогнозирует "Северсталь" в своем базовом сценарии, отметил начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов.

При этом компания уже наблюдает снижение цен на металлопродукцию в России в августе, но оно вызвано не только эффектом от введения экспортной пошлины, но и другими факторами, считает Климантов.

"В среднем, давайте возьмем - 7-10% цена снизилась [в августе] относительно тех максимумов, которые мы наблюдали, когда эта пошлина [на экспорт металлов] была введена. Что именно на это повлияло - сама пошлина или нет - сложно сказать, я думаю, что это был целый набор факторов", - сказал он.

О госрегулировании цен на металлы

Президент России Владимир Путин 6 августа заявил, что налог на добычу полезных ископаемых в сфере металлургической промышленности будет повышен с 2022 года.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство РФ прорабатывает вопрос о повышении налоговой нагрузки на металлургов с 2022 года. Речь идет о привязке ставки налога на добычу полезных ископаемых к мировым котировкам, что позволит, как и в нефтяной сфере, изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен.

Инициатором изъятия сверхдоходов у металлургов ранее выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он, в частности, заявил, что в 2020 году компании металлургической отрасли подняли внутренние цены на металлопродукцию вслед за глобальными и "нахлобучили" бюджет примерно на 100 млрд рублей. По этой причине с 1 августа 2021 года правительство повысило пошлины на вывоз металлопродукции на период до конца года.