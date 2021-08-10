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В Уфе раньше срока завершили реконструкцию путепровода на въезде в город

Дорогу расширили с четырех до шести полос, а длину пролета увеличили до 33 м. На проведение работ направили почти 900 млн рублей

УФА, 10 августа. /ТАСС/. Реконструкция путепровода на въезде в Уфу завершена раньше срока, движение для автомобилей открыто. Работы велись почти полгода, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во "ВКонтакте" во вторник.

"Спасибо нашим строителям, как и обещали, сегодня возобновляем движение по путепроводу на ул. Заки Валиди в Уфе. Изначально планировали открыть его в декабре, но нам удалось завершить работы раньше срока. Многие спрашивали, зачем это нужно - почти полгода испытывать дискомфорт на въезде в город. Отвечу: путепровод расширили с четырех до шести полос, длину пролета увеличили с 24 м до 33 м. Новая развязка рассчитана на больший транспортный поток, примерно на треть превышающий прежние возможности. Это значит, что пробок будет меньше и ездить будет удобнее. До 31 августа 2022 года планируем завершить работы по съездам транспортной развязки", - написал Хабиров.

Также в октябре планируется завершить строительство нового моста через Белую на въезде в Уфу, что позволит существенно увеличить пропускную способность на южном въезде в город, добавил глава региона.

Работы на путепроводе начались в январе, дорога была перекрыта частично, реконструкцию планировали завершить в ноябре. Далее было принято решение перекрыть путепровод полностью для сокращения срока проведения работ. Подрядчиком реконструкции выступило АО "Уралмостострой", стоимость работ составила около 900 млн рублей.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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