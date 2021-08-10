В Уфе раньше срока завершили реконструкцию путепровода на въезде в город

УФА, 10 августа. /ТАСС/. Реконструкция путепровода на въезде в Уфу завершена раньше срока, движение для автомобилей открыто. Работы велись почти полгода, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во "ВКонтакте" во вторник.

"Спасибо нашим строителям, как и обещали, сегодня возобновляем движение по путепроводу на ул. Заки Валиди в Уфе. Изначально планировали открыть его в декабре, но нам удалось завершить работы раньше срока. Многие спрашивали, зачем это нужно - почти полгода испытывать дискомфорт на въезде в город. Отвечу: путепровод расширили с четырех до шести полос, длину пролета увеличили с 24 м до 33 м. Новая развязка рассчитана на больший транспортный поток, примерно на треть превышающий прежние возможности. Это значит, что пробок будет меньше и ездить будет удобнее. До 31 августа 2022 года планируем завершить работы по съездам транспортной развязки", - написал Хабиров.