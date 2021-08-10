На ремонт участков самой длинной магистрали Воронежской области направят 100 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Воронежской области направят в 2021 году межбюджетный трансферт от правительства России в сумме 100 млн рублей на ремонт участков самой протяженной в регионе автотрассы "Воронеж - Луганск". Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Воронежской области.

"Правительство России выделило Воронежской области из резервного фонда дополнительные деньги на ремонт дорог. Как пояснил губернатор Александр Гусев, речь идет об ином межбюджетном трансферте в 100 млн рублей. Деньги регион направят на ремонт участков дороги "Воронеж - Луганск" (6,7 км). Уже подписано соответствующее соглашение с Росавтодором о предоставлении трансферта бюджету Воронежской области", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Автодорогу "Воронеж - Луганск" построили в 1971 году, имеет длину более 277 км и является самой протяженной в регионе, проходит по территории восьми районов, от прилегающих к Воронежу до границы с Украиной. В частности, в Хохольском районе автодорога "Воронеж - Луганск" ведет к одному из самых известных туристических объектов России, музею-заповеднику "Костенки" с раскопками древнейшего в Восточной Европе поселения человека и его жилищами из костей мамонта.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, ремонт планируется завершить в 2021 году, средства выделены по целевой программе "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" госпрограммы "Развитие транспортной системы".