Оренбуржье получит 700 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на ремонт дорог

ТАСС, 10 августа. Правительство РФ выделит Оренбургской области из резервного фонда 700 млн рублей на завершение ремонта двух крупных дорожных объектов - трассы Бугуруслан - Абдулино и обхода Оренбурга. Об этом сообщили во вторник на сайте правительства региона.

"700 млн рублей дополнительно получит Оренбургская область на ремонт региональных дорог. Допфинансирование из резервного фонда правительства РФ будет направлено на ремонт двух крупных дорожных объектов - обхода города Оренбурга и трассы Бугуруслан - Абдулино", - говорится в сообщении.

Трасса, которая соединяет города Абдулино и Бугуруслан, ремонтируется с 2019 года по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как уточнил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, это одна из важных дорог в регионе, так как по ней идет транзит в сторону Самары и Казахстана. "До конца этого [года] завершим работы на всех 86,5 км [трассы]", - написал Паслер в своем Instagram.

Также, по его словам, в этом году благодаря федеральному финансированию завершится ремонт участка обхода Оренбурга с путепроводом через железную дорогу. "Высокая интенсивность движения - почти 25 тыс. автомобилей в сутки - предопределяет повышенную нагрузку на дорогу и ее эксплуатационный износ. Дополнительные средства позволят отремонтировать до уровня норматива более 8 км объездной дороги в городской черте областного центра, включая путепровод через железнодорожную ветку Оренбург - Орск", - говорится на сайте правительства региона.

Уточняется, что в 2021 году по нацпроекту будет отремонтировано 278 км дорог регионального и межмуниципального значения, а также более 63 км местных дорог.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России с 2019 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.