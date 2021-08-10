Минэнерго: бензин на АЗС без принятых кабмином мер стоил бы сейчас на 15 рублей дороже

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Литр бензина на АЗС в настоящий момент мог стоить на 15 рублей дороже, если бы правительство не запустило работу демпфирующего механизма. Об этом в интервью агентству Reuters сказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

"Сейчас демпфер компенсирует почти 20 000 рублей на тонну бензина, то есть около 15 рублей за литр. На столько выше была бы цена на заправке, если бы не данный механизм", - отметил он.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, министерство может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компании новые топливные соглашения по ценам на АЗС.

Сорокин напомнил, что донастройка демпфера произошла, потому что до этого демпфер индексировался на 5% в год при том, что цены росли медленнее, то есть инфляция была ниже.

"Произошла переиндексация демпфера, что негативно влияло на экономику сегментов переработки, поэтому практически произошел возврат демпфера на те уровни фактической индексации цен за 2019-2020 годы, что позволило сегменту вернуться в экономически обоснованные параметры и создать доходность и даже в какой-то степени премиальность внутреннего рынка, тем самым предотвратить переток продуктов с внутреннего рынка на экспорт", - пояснил он.