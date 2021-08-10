IPChain и ФИПС договорились вместе развивать цифровой рынок интеллектуальных прав

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ассоциация IPChain и Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере защиты интеллектуальной собственности в цифровой среде. Об этом во вторник сообщил ТАСС президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

"Двустороннее соглашение о сотрудничестве подписали Ассоциация IPChain и Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) - подведомственное учреждение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Документ призван улучшить автоматизированную защиту и управление интеллектуальной собственностью в цифровой среде, а также содействовать разработке механизмов обмена данными и вовлечению новых участников в блокчейн-инфраструктуру", - рассказал Кричевский.

В рамках договоренности ФИПС предстоит передать IPChain сведения Роспатента об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, географических указаниях, наименованиях мест происхождения товаров, права на которые регистрирует этот орган. В свою очередь, IPChain предоставит Роспатенту доступ к сведениям, полученным от других федеральных органов исполнительной власти. Как отмечает глава IPChain, практика работы и совершения сделок с правами в IPChain будет в дальнейшем использована для разработки стандартов взаимодействия между игроками рынка, в том числе для разработки государственной информационной системы "Оборот прав".

По словам директора ФИПС Олега Неретина, которого цитирует пресс-служба IPChain в сообщении, имеющемся в распоряжении ТАСС, при выходе на глобальный цифровой рынок любая промышленная компания неизбежно сталкивается с вопросами охраны прав на интеллектуальную собственность. "Все чаще предприниматели, изобретатели подают заявки в электронном виде. Уверен, что взаимодействие с IPChain позволит и дальше выстраивать комфортную систему регистрации и оборота прав в цифровой среде", - сказал Неретин.

Кричевский, отметил, что подписание соглашения с ФИПС - это не только очень важный этап в расширении границ многолетнего сотрудничества с Роспатентом, но и значимый шаг для полноценного перехода национального рынка оборота прав и объектов интеллектуальной собственности в цифровой формат. "Фактически сегодня Россия становится международным лидером и законодателем трендов современного этапа развития цифрового рынка интеллектуальной собственности", - сказал Кричевский.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, партнеры, помимо прочего, намерены разработать механизмы для обмена информацией и автоматической государственной регистрации прав на объекты. К сентябрю 2021 года Ассоциация IPChain и ФИПС обязуются определить объем и структуру предоставляемых данных, после чего патентообладатели смогут публиковать сведения о своих разработках.

О сотрудничестве ФМПС и IPChain

Роспатент, подведомственным учреждением которого является Федеральный институт промышленной собственности, и Ассоциация IPChain являются партнерами с 2018 года, напомнили в пресс-службе. До подписания соглашения между ФИПС и IPChain в режиме онлайн публиковались только сведения о товарных знаках и программах для ЭВМ. На сегодняшний день через узел ФИПС уже зарегистрировано более 759 тыс. транзакций.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Как пояснили в пресс-службе, ее основная цель - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде. Промежуточные итоги деятельности по развитию сети IPChain были рассмотрены рабочей группой АНО "Цифровая экономика" в конце 2018 года и рекомендованы всем компаниям, являющимся участниками национальной программы. На сегодня в сети зафиксировано более 5 млн транзакций с самыми разными результатами творческой, научно-технической деятельности. С учетом количества узлов - участников сети, IPChain является одной из крупнейших мировых корпоративных блокчейн-сетей.

ФИПС является оператором цифровизации сферы интеллектуальной собственности. В 2018 году Институт получил аккредитацию Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и был удостоен статуса мирового поставщика патентной аналитики, став лидером в области патентной аналитики в России.