Минэнерго США незначительно понизило прогноз цены нефти Brent на 2021 год

ТАСС, 10 августа. Минэнерго США незначительно понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году - с $68,78 до $68,71 за баррель. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent с августа по ноябрь 2021 года составят в среднем $72 за баррель. При этом в 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent снизится до $66 баррель на фоне продолжающегося роста добычи нефти странами ОПЕК+ и увеличения добычи трудноизвлекаемой нефти в США.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $65,93 за баррель в 2021 году и $62,37 в 2022 году.

Кроме того, Минэнерго США незначительно повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году - на 20 тыс. баррелей, до 11,12 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году уменьшились на 80 тыс. баррелей, до 11,77 млн баррелей в сутки.