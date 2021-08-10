Список поставщиков мясной продукции из России во Вьетнам расширили до 50

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Вьетнам разрешил поставки мясной продукции еще трем российским предприятиям, расширив таким образом перечень поставщиков до 50 компаний. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Департамент здоровья животных министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) предоставил право поставок продукции еще трем российским предприятиям по производству мяса птицы и свинины", - сообщили в российском ведомстве.

Как пояснили в Россельхознадзоре, обновленный список предприятий опубликован на официальном сайте DAH.

Таким образом, в настоящий момент 50 российских предприятий могут экспортировать во Вьетнам мясо птицы, говядину, свинину, продукцию из них и субпродукты.

Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта животноводческой продукции во Вьетнам, добавили в ведомстве.