Сербия намерена купить в России два вертолета Ка-32 для борьбы с пожарами

БЕЛГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Сербия намерена купить в России два противопожарных вертолета Ка-32 для защиты своей территории от пожаров. Об этом сербский лидер Александр Вучич заявил во вторник в эфире канала Pink.

"Мы намерены купить два новых "Камова", кажется, это Ка-32, специальные вертолеты, которые могут нести по пять тонн воды. Сейчас мы располагаем вертолетами, которые несут только по одной тонне воды. Из-за пожаров, которые будут у нас в следующем году, мы купим два вертолета Камова, чтобы защитить себя и соседей вокруг. Вы видите, что сегодня всем нужны наши вертолеты, а мы сможем помочь и себе, и соседям больше, когда купим эти противопожарные вертолеты", - заявил Вучич.

Ранее МВД Сербии направило в Грецию для тушения природных пожаров 51 специалиста на 13 пожарных машинах и трех пожарных вертолетах (два Bell-212 и один H-145).

В Греции более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. Это привело к возникновению многочисленных природных пожаров.