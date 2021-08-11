Мишустин поручил к 15 августа представить финансовую модель дальневосточной авиакомпании

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Финансовая модель Единой дальневосточной авиакомпании, которая создана на базе сахалинской "Авроры", должна быть представлена в правительство до 15 августа. Как сообщила в среду пресс-служба правительства, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Сахалинскую область 26-27 июля.

В пресс-службе отметили, что основная цель развития новой авиакомпании - повышение доступности для граждан перелетов между регионами Дальнего Востока.

"Чтобы ускорить эту работу, Михаил Мишустин поручил до 15 августа представить в правительство согласованную финансовую модель Дальневосточной авиакомпании. Сделать это должны Минвостокразвития, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с правительством Сахалинской области и авиакомпанией "Аврора", - говорится в сообщении.

Рейсы Единой дальневосточной авиакомпании по первым маршрутам и тарифам, предусмотренным постановлением правительства РФ, были запущены с 26 июля. Исполнение поручения президента России о создании авиакомпании стало одной из тем рабочей поездки председателя правительства РФ на Дальний Восток в июле, презентация авиакомпании прошла по время посещения Южно-Сахалинска.