МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Mail.ru Group дополнительно инвестирует в СП "AliExpress Россия" $60,3 млн, средства будут вложены в развитие логистики, расширение категорий, а также в улучшение уровня обслуживания, говорится в сообщении Mail.ru Group.

"Совет директоров Mail.ru Group одобрил участие компании в раунде финансирования СП "AliExpress Россия". Компания будет участвовать в раунде совместно с рядом других акционеров. После одобрения советом директоров компания предоставила "AliExpress Россия" $60,3 млн в обмен на дополнительные акции СП, выпущенные в рамках новой эмиссии. Ожидается, что акции будут зарегистрированы в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.

Компания указала, что инвестиции позволят ускорить рост "AliExpress Россия" на локальном рынке. Также они помогут сохранить ведущие позиции в сфере трансграничной электронной торговли в России и реализовать планы по развитию компании.

"Дополнительные средства в первую очередь направят на активное развитие логистики, расширение категорий, а также на повышение уровня обслуживания и улучшение клиентского опыта", - добавили в Mail.ru Group.

В настоящее время Mail.ru Group владеет 15% экономической и 17,6% голосующей долями в активе. После завершения раунда, которое планируется в IV квартале 2021 года, значительных изменений в долях компании не ожидается.

Об участниках СП

Сейчас Mail.ru Group владеет 15% экономической долей СП. Еще 47,8% принадлежит Alibaba, 12,8% - Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ).