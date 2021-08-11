В Uniper заявили, что запуск "Северного потока - 2" снимет напряжение на рынке газа ЕС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Возможный операционный запуск проекта "Северный поток - 2" в четвертом квартале 2021 года может принести облегчение для европейского газового рынка, который находится под давлением высоких цен и низких запасов в хранилищах. Об этом сказал глава концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах во время телеконференции с инвесторами.

"Мы полагаем, что операционный запуск [в оригинале цитаты "commercial operational date"] "Северного потока - 2" в четвертом квартале 2021 года может помочь снизить текущее напряжение на рынке газа", - сказал он.

По словам Маубаха, из-за аномально холодной зимы цены на газ на европейском рынке "более, чем удвоились" с начала 2021 года. "Этот и другие факторы привели к тому, что запасы газа в хранилищах оказались на уровне 66%, что ниже средних уровней за весь наблюдаемый период", - пояснил он.

Он также предположил, что если зима 2021-2022 годов будет такой же холодной, то цены на газ продолжат оставаться на высоком уровне. Теплая зима, напротив, снизит их волатильность.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года, было возобновлено строительство газопровода после годовой паузы.