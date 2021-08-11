Прямые рейсы из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань запустят с 20 августа

ЮЖНО-САХАЛНСК, 11 августа. /ТАСС/. Объединенная дальневосточная авиакомпания "Аврора" с 20 августа начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Южно-Сахалинск - Советская Гавань (Хабаровский край). Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"С 20 августа 2021 года авиакомпания "Аврора" совместно с партером-оператором авиакомпанией "Авиашельф" начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Южно-Сахалинск - Советская Гавань. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам", - рассказали в правительстве региона.

По информации областных властей, направление будут обслуживать воздушные суда DHC-6. Стоимость авиабилета эконом-класса по маршруту Южно-Сахалинск - Советская Гавань составляет 2,2 тыс. рублей в одну сторону.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в конце июля сообщал, что многие социально значимые маршруты в рамках единой дальневосточной авиакомпании либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Чтобы построить в ДФО региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение пяти лет пополнит парк 45 отечественными самолетами. Первый "Сухой Суперджет" должен поступить уже в этом году, также уже подписано соглашение о поставке восьми легких воздушных судов L-410 для местных линий.

По словам вице-премьера правительства РФ - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, единая дальневосточная авиакомпания даст новое развитие авиационной маршрутной сети, повысит транспортную доступность регионов российского Дальнего Востока, поможет улучшить качество и уровень сервиса пассажирских авиаперевозок.