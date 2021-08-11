Реконструкция крупнейшего аэропорта ЯНАО завершится в 2022 году

ТАСС, 11 августа. Рабочие закончат модернизацию взлетно-посадочной полосы и нового терминала в аэропорту Нового Уренгоя, крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в 2022 году. Сейчас полоса готова уже на 50%, начался монтаж металлоконструкций терминала, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам посещения аэропорта губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в рамках его ежегодного автопробега по округу.

"На полосе уже уложили два слоя покрытия из четырех. Губернатор проехал по обновленной полосе на автомобиле и оценил качественные изменения. Полностью работы завершатся в 2022 году. <...> На строительстве нового терминала рабочие уже приступили к монтажу металлоконструкций, строительство также завершится в 2022 году", - говорится в сообщении.

Работы на взлетно-посадочной полосе ведутся в вечернее и ночное время, укладкой покрытия занимаются более 200 человек и 80 единиц техники. После реконструкции полосы аэропорт сможет принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

Пассажирский терминал площадью 18 тыс. кв. метров будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. Особенностью станет теплый выход к автобусам.

Модернизация аэропорта Нового Уренгоя - первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях.

9 августа Артюхов отправился в ежегодную автомобильную поездку по региону для встречи с местными жителями. Глава Ямала планирует совершить около 10 остановок в населенных пунктах округа.