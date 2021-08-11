Калининградский "Автотор" может локализовать производство автокомпонентов Kann в РФ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Немецкая компания Kann может локализовать производство автокомпонентов на мощностях "Автотора", следует из сообщения калининградского автопроизводителя. Компании уже определили номенклатуру продукции Kann, которая будет производиться в России, в том числе в том числе стороны проработают вопрос о поставках амортизаторов и их стоек, динамических и статических уплотнителей и других автокомпонентов.

Также в рамках соглашения планируются и прямые поставки продукции Kann на завод "Автотора".

"Компании "Автотор холдинг менеджмент" и "Кан Рус" заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере производства в России и поставок автокомпонентов под брендом Kann (Германия) для выпуска автомобилей на заводе Автотор в Калининградской области", - говорится в сообщении автопроизводителя.

Бренд Kann, принадлежащий сегодня промышленному холдингу Haksan Group (Турция), основан в 1988 году в Германии. Продукция завода поставляется для Bosch, Siemens, Mann Hummel, Toyota, VAG, Hyundai/Kia, Ford. Всего поставки осуществляются для более 30 автомобильных марок.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день завод выпускает автомобили под марками BMW, Kia, Hyundai. Общий объем производства превысил 2,3 млн автомобилей.