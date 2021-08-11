Добытый Калининградским янтарным комбинатом самородок весом 1,2 кг назвали "Строитель"

КАЛИНИНГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Работники Приморского карьера Калининградского янтарного комбината (входит в госкорпорацию "Ростех") добыли янтарный самородок весом более 1,2 кг. Ценный минерал, найденный в сезоне добычи 2021 года, назвали "Строитель", сообщила в среду пресс-секретарь предприятия Юлия Мамырбаева.

"Самородок весом 1 232 грамма был добыт в Приморском карьере 8 августа. В этот второй воскресный день августа в России отмечается День строителя, в честь которого и было решено назвать уникальный янтарь", - рассказала она.

Это уже шестнадцатый самородок, добытый с начала сезона добычи янтаря 2021 года. Традиция присваивать имена янтарным тяжеловесам заложена в 2018 году. Названия присваиваются, как правило, в честь знаковых памятных дат и праздников накануне или в день которых они добыты, а также с учетом характеристик самородков - необычным форме и цвету, отметила представитель комбината.

К самородкам относят экземпляры янтаря, вес которых превышает 1 кг. В природе такие гиганты встречаются редко - на сотни тонн добытого сырца приходится несколько уникальных янтарей. Все они подлежат обязательной оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России). Не получившие статуса драгоценных камней самородки могут быть проданы в рамках специализированных аукционов, либо выставлены на туристических объектах Калининградского янтарного комбината - "Янтарной палате" в поселке Янтарный и "Янтарной галерее" в Москве.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2020 году добыто 525 тонн янтаря, что составило исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.