Садоводы Кубани просят кабмин ограничить импорт плодов и ягод в период сбора урожая

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Импортные плоды и ягоды в 2021 году реализуются на Кубани почти в три раза дороже местной продукции, сообщили ТАСС в союзе "Садоводы Кубани". Директор союза Николай Щербаков обратился к правительству РФ с предложением ограничить импорт в период сбора и реализации местной продукции для недопущения банкротства хозяйств.

"Средняя отпускная цена с хозяйства на черешню в 2020 году составляла 140 руб. за кг, в 2021 году - 70 руб. за кг, средняя отпускная цена на яблоки сортов раннего срока созревания в прошлом году была 60 руб./кг, в этом году - 30 руб./кг. Слива на данный момент с хозяйств уходит по 16 руб./кг. В то время как в торговой сети импортная черешня продавалась по 200 руб./кг, а импортные яблоки, выращенные еще в прошлом году, - около 100 руб./кг.", - сообщили ТАСС в союзе.

Директор союза записал видеообращение к правительству РФ, где он сообщает, что в 2021 году отпускные цены на импортную продукцию в торговых сетях оказались дешевле, чем на отечественную, за счет чего местный урожай оказался невостребованным и реализуются порой ниже себестоимости. По его словам, плодово-ягодные предприятия являются градообразующими для сел, и такая ситуация может привести к их банкротству. Щербаков предложил правительству РФ для решения проблемы запретить или существенно ограничить в периоды массового сбора и реализации плодово-ягодной продукции ввоз импортных плодов на территорию РФ.

По данным союза, в некоторых странах господдержка на развитие садоводства покрывает 80% всех капитальных затрат, а в России она достигает 20%, что приводит к недобросовестной конкуренции. В отрасли садоводства в России заняты более 100 тыс. работников.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет в другие субъекты РФ разные виды культур, в том числе яблоки и косточковые.