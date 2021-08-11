"Уральские авиалинии" с 5 сентября начинают полеты из Домодедово в Бахрейн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о начале продаж билетов из Домодедово в Бахрейн, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика в среду.

"Рейсы будут выполняться два раза в неделю из Домодедово по следующему расписанию: с 5 сентября - У6-7221/7222 Домодедово - Манама (а/п Бахрейн) - Домодедово по воскресеньям. С 8 сентября: У6-7221/7222 Домодедово - Манама (аэропорт Бахрейн) - Домодедово по средам", - говорится в сообщении.

Ранее решение об открытии авиасообщения с Бахрейном принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По данным с сайта Домодедово, в августе рейсы в Бахрейн из аэропорта дважды в неделю выполняет авиакомпания Gulf Air.

"Уральские авиалинии" - один из крупнейших российских авиаперевозчиков. География полетов насчитывает более 200 направлений.