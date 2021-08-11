До конца года в регионах сформируют решения по упрощению предоставления госуслуг

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Решения по упрощению предоставления госуслуг жителям за счет лучшего межведомственного взаимодействия будут сформированы в российских регионах до конца года. Об этом в среду сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию АСИ.

"Если [человек] уже обратился в органы власти с запросом либо на материальную поддержку, либо получение услуги, то дальше нет необходимости дублирования этого пакета документов, оно обеспечивается за счет передачи, за счет межведомственного взаимодействия между структурами региональными, муниципальными и федеральными. <…> Мы планируем, что в каждом регионе до конца будут сформированы такие решения, которые обеспечат лучшую коммуникацию, лучший подход, лучший сервис для жителей региона в этих направлениях и повысит удовлетворенность этими услугами. Наверное, это сейчас первая ключевая задача для нас", - сказала Чупшева.

По ее словам, в разработку решений включились уже 75 регионов страны. Чупшева подчеркнула, что такая работа позволит определить и принять системные меры на федеральном уровне.

"В социальной помощи видим огромный запрос на службу тьюторского сопровождения, социального куратора, куратора случая. В каждой семье могут случиться ситуации, связанные, например, с инвалидностью ребенка. <…> Куратор случая должен обеспечить комплексную поддержку всех инструментов, организаций, направленных на семью, связанных с трудоустройством, уходом за детьми, помощью за родственниками старшего возраста, чтобы взрослые могли спокойно работать, чтобы выйти из зоны риска", - добавила глава АСИ.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в стране появится новая единая цифровая система адресной социальной поддержки, благодаря которой граждане получать госуслуги не за несколько дней, а буквально за считанные минуты.

Деятельность агентства

Агентство занимается поддержкой перспективных и общественно значимых проектов, улучшением предпринимательского климата в стране, содействием развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере. Так, в 2013 году АСИ разработало формат пространства коллективной работы "Точка кипения", объединяющего предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, волонтеров, студентов в субъектах РФ для обмена лучшими практиками, запуска стартапов и проработки новых моделей регионального развития. Число "Точек кипения" уже насчитывает 119.

Главный проект АСИ в 2021 году - Национальная социальная инициатива (НСИ). Ее цель - выявить и устранить барьеры при оказании гражданам услуг в социальной сфере, включая здравоохранение, образование и социальную поддержку. В инициативу входит комплекс мер по внедрению современных социальных стандартов жизни граждан во всех регионах. Также эта инициатива должна повысить эффективность работы всех организаций социальной сферы за счет развития государственно-частного партнерства, расширения доступа бизнеса и НКО к оказанию соцуслуг гражданам.