В сервисах "Яндекса" можно будет округлить сумму чека в пользу благотворительных фондов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сервисы "Яндекса" "Маркет", "Лавка" и "Еда" предложат округлить сумму чека покупки в пользу благотворительных фондов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Маркет", "Лавка" и "Еда" присоединились к социальному проекту "Яндекса" "Помощь рядом". Теперь в приложениях этих сервисов доступно округление - если оно включено, сумма чека при оплате картой автоматически увеличивается до круглого числа, например с 492 рублей до 500. Разница идет на закупку необходимых благотворительным фондам товаров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что округление можно включить и выключить в приложениях "Маркет", "Лавка" и "Еда" в любой момент. В случае, если в чеке будет круглая сумма, дополнительных списаний осуществляться не будет.

Благотворительные фонды получать возможность заказывать необходимые товары на "Яндекс.Маркете" или у других поставщиков без комиссии и с бесплатной доставкой. Отчеты о покупках будут публиковаться на сайте проекта каждый месяц.

"Наш проект соединяет тех, кто готов помочь, с теми, кто нуждается в помощи. В его основе лежит идея системной благотворительности. Мы убеждены, что небольшие регулярные пожертвования эффективнее, чем крупная сумма от случая к случаю, - благодаря им фонды могут не только решать текущие проблемы, но и строить планы на будущее. Включая округление, пользователи Яндекса делают помощь фондам такой же частью повседневной жизни, как поездки на такси или покупки в интернете. Опыт Такси показывает, что желающих помогать много - округление уже включили более 360 тыс. пользователей", - приводятся в сообщении слова операционного директора "Помощи рядом" Никиты Соловьева.

"Помощь рядом" - это социальный проект Яндекса, созданный в марте 2020 года. Помимо организации поездок и помощи с товарами "Яндекс" бесплатно предоставляет благотворительным фондам свои сервисы для бизнеса и предлагает гранты на размещение социальной рекламы. До конца 2021 года компания будет ежемесячно вкладывать в проект по девять миллионов рублей. Сейчас "Помощь рядом" сотрудничает со 130 фондами.