Биржевая цена сжиженных газов в России вновь обновила рекорд

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, по территориальному индексу выросла в ходе торгов на 4,7%, до 50,95 тыс. рублей за тонну, вновь обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость СУГ обновляет рекордное значение на бирже седьмой торговый день подряд. С начала августа биржевой индекс этого вида топлива вырос на 24,6%.

В то же время биржевая цена бензина Аи-92 незначительно выросла - на 0,6%, до 57,56 тыс. рублей за тонну, стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 0,3%, до 58,97 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,05%, до 51,23 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута увеличилась за день на 1,1% и составила 21,72 тыс. рублей за тонну. Биржевой индекс топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) вырос на 0,3%, до 49,41 тыс. рублей за тонну.

О ситуации с СУГ

Управляющий партнер компании "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко и вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев в беседе с ТАСС объясняли рост биржевых цен на СУГ аварией на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, которая произошла 5 августа. По мнению экспертов, авария может напрямую повлиять на объемы производства СУГ на Сургутском ЗСК (завод стабилизации конденсата, входит в "Газпром").

В пресс-службе "Газпром ГНП Холдинг" сообщили ТАСС, что компания перераспределяет объемы поставок СУГ после аварии на Уренгойском заводе и планирует возобновить отгрузки СУГ железнодорожным транспортом по прямым договорам во второй половине августа.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка СУГ для обеспечения достаточного уровня предложения этого вида топлива потребителям.

Минэнерго договорилось с производителями СУГ о том, что они в августе перенаправят с экспортных направлений на российский рынок около 40 тыс. тонн СУГ. Также министерство рекомендовало компаниям увеличить объемы производства СУГ для внутреннего рынка и снизить объем экспорта для удовлетворения спроса в РФ.

По данным СПбМТСБ, объем торгов сжиженными газами на бирже в июле составил 148,765 тыс. тонн, а в январе - июле 2021 года - 871,248 тыс. тонн.