{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цена на газ в Европе превысила $550 за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов превысила $550 за 1 тыс. кубометров - данные торгов.

Губернатор Мурманской области заявил, что средний чек туриста вырос, несмотря на пандемию
За два дня отдыха в Заполярье средние затраты на одного человека составляют от 25 тыс. до 60 тыс. рублей
Читать полностью