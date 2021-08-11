Аграрии Ростовской области обновили рекорд по урожаю ранних зерновых

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Аграрии Ростовской области собрали 12 млн 685 тыс. тонн ранних зерновых, что стало новым рекордным показателем для региона, сообщил в среду на своей странице в Instagram губернатор области Василий Голубев.

"Донские хлеборобы побили собственный исторический рекорд по сбору ранних зерновых. Их в Ростовской области собрано 12 млн 685 тыс. тонн. Это даже больше, чем было у нас в самом щедром на урожай 2017 году, когда валовой сбор ранних зерновых составил 12 млн 650 тыс. тонн", - написал Голубев.

По его словам, средняя урожайность составила 37,9 центнера с 1 га, что почти на три центнера выше, чем в прошлом году.

"В нынешнем урожае 98% - это высококачественное продовольственное зерно", - добавил губернатор.

В прошлом году в Ростовской области было убрано более 11,68 млн тонн ранних зерновых. Результат стал лучшим в стране.