Арбитражный суд не утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и компаниями Хотина

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский арбитражный суд оставил без рассмотрения ходатайство о мировом соглашении между Альфа-банком и компаниями бенефициара обанкротившегося банка "Югра" Алексея Хотина, следует из определения суд, размещенного в судебной картотеке.

"Ходатайство об утверждении мирового соглашения по делу <…> оставить без рассмотрения", - говорится в документе. В качестве оснований для такого решения суд отметил, что стороны не поддерживают данное соглашение на взаимоприемлемых условиях.

Заявление об утверждении мирового соглашения было получено от истца 28 февраля.

Ранее Альфа-банк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании в солидарном порядке $267,1 млн с ЗАО "Экстракт-Фили", ООО "Бриз-21", АО "Оптиматехностимул", АО "Корпорация "Агрегат", ООО "Приоритет", ООО "Вентус", ООО "Инвестиционная компания "Запад", ЗАО "Альфаинвест".

Как следует из материалов дела, между Альфа-банком и "Экстрактом-Фили" был заключен договор от 8 июня 2016 г. о предоставлении кредита в иностранной валюте на сумму $271 млн. Но затем банк предъявил требование о досрочном погашении задолженности на основании кредитного договора, который предусматривал такую возможность в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления на территории Москвы или по месту нахождения банка "Югра", связанного с выводом активов или причинением ущерба "Югре", его клиентам, кредиторам или государству.

В июле 2017 года Центробанк отозвал у банка "Югра" лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом, ЦБ оценивал тогда "дыру" в капитале банка в 160,9 млрд руб.

Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации. В отношении него и других руководителей банка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле 2020 года отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении у "Югры" 7,5 млрд руб. Наряду с Хотиным обвинения в растрате вменяются председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и президенту Алексею Нефедову, а также директору филиала в Москве Нине Черновой.

Следствие считает, что Хотин в 2014 году создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке "Югра". По версии Генпрокуратуры, с 2014 по 2017 год "они похитили денежные средства банка в размере 23,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям - ООО "Капстрой", ООО "Восток" и ООО "Мултановское".