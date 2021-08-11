ВТБ вернет бизнесу комиссии за расчеты по Системе быстрых платежей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ВТБ вернет индивидуальным предпринимателям и юрлицам комиссии за расчеты по QR-кодам через Систему быстрых платежей, проведенные во втором полугодии 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Клиенты ВТБ - индивидуальные предприниматели и юридические лица - смогут в полном объеме компенсировать комиссию за проведение оплаты по QR-кодам в Системе быстрых платежей (СБП). Возврат предусмотрен по операциям, проведенным с 1 июля по 31 декабря 2021 года", - сказано в сообщении.

Мера поддержки запущена в рамках государственной программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Средства за предыдущий месяц будут возвращать автоматически на расчетный счет клиента. Размер компенсаций составит от 0,4% до 0,7% от объема операций в зависимости от сферы деятельности. Именно такие комиссии сейчас предусмотрены за операции через СБП, пояснили в пресс-службе компании.

По словам заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, расчетами через СПБ пользуются более 18 тысяч корпоративных клиентов банка. "Уже в августе они смогут возместить уплаченную комиссию за июль. На наш взгляд, эта инициатива государства поддержит бизнес и дополнительно простимулирует рост спроса на подключение к СБП", отметил Бортников.