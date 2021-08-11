Перевозки тихоокеанских морепродуктов из Приморья в январе-июле выросли на 22,3%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. По железной дороге из Приморского края по итогам января-июля 2021 года было отправлено свыше 331,7 тыс. тонн рыбной продукции, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения РЖД.

В том числе в июле погрузка составила более 46,6 тыс. тонн (+43% к июлю 2020 года), уточнили в сообщении.

Перевозка морепродуктов в контейнерах с начала года выросла на 30%, до 216,7 тыс. тонн, в рефрижераторных вагонах - на 5,5%, до 115 тыс. тонн.

Основной объем рыбной продукции в январе-июле отгружен в адрес грузополучателей Московской области (146 тыс. тонн), Урала (39 тыс. тонн) и Сибири (60 тыс. тонн).

Экспортные отправки рыбы со станции Угловая составили 38,4 тыс. тонн.

В июле 2021 года из Приморья в Китай было отправлено 8,7 тыс. тонн - в 10 раз больше, чем в июле 2020 года.