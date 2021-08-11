В России могут сделать медицинскую косметологию отдельным видом деятельности

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Председатель рабочей группы по развитию оздоровительной индустрии спа и восстановительной медицине московской "Деловой России" Наталья Филиппова считает, что сфера медицинской косметологии - один из сегментов спа-отрасли - получит свой код ОКВЭД осенью. Такое мнение она высказала в среду на бизнес-завтраке с уполномоченным по защите прав предпринимателей Москвы Татьяной Минеевой.

ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятельности. В нем все виды деятельности обозначены числовыми кодами.

"У нас будет свой собственный ОКВЭД - год мы работали с "Деловой Россией", и я так полагаю, что уже осенью мы его получим", - сказала она.

Филиппова уточнила ТАСС, что речь идет об ОКВЭД "Медицинская косметология". Она отметила, что один из сегментов спа-отрасли - это медицинские спа, выполняющие схожие с санаторно-курортными процедуры для медицинской реабилитации.

"Для получения медицинской лицензии наших предприятий - мы лицензируемся как медицинская косметология, куда, собственно, входит аппаратная косметология, какие-то элементы медицинской косметологии с точки зрения инъекций, каких-то определенных манипуляций. То есть мы по виду деятельности подходим под медицинскую лицензию именно с расшифровкой "медицинская косметология". Поэтому мы и хотим ОКВЭД на эту тему", - сказала Филиппова.

Медицинская реабилитация

Следующим шагом бизнес предлагает принять ОКВЭД по медицинской реабилитации, отметила она. Филиппова считает, что в период локдауна отрасль пострадала из-за отсутствия профильного ОКВЭД. Центры спа попали под один ОКВЭД "Деятельность в области медицины прочая" вместе центрами КТ и МРТ и другими медорганизациями, уточнила она.

"Мы поняли, что нам нужно как-то отдельно идентифицироваться, чтобы мы были совершенно отдельной структурой, как стоматологии. Есть стоматологии, а есть медицинская косметология. Это клиники, это центры, которые лицензируются по такой лицензии. Мы отдельная сфера. Да, мы частная медицина, но мы другая частная медицина, и она тоже есть", - сказала Филиппова. Она рассчитывает, что ОКВЭД "Медицинская реабилитация" будет принят в 2022 году.