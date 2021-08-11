Samsung представил новые складные смартфоны серии Galaxy Z

Компания в своем пресс-релизе заверяет, что смартфоны поддерживают влагозащиту по стандарту IPX8 (протестирован в условиях погружения на глубину до полутора метров в пресной воде продолжительностью не более 30 минут). Новинки также оснащены специальным стеклом для защиты от царапин и других повреждений и рамкой из армированного алюминия, имеют новую защитную пленку, а структура стекла основного экрана стала на 80% более износостойкой, чем в предыдущих моделях.

ТАСС, 11 августа. Samsung Electronics презентовала в среду новые смартфоны с гибкими экранами - Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, беспроводные наушники Galaxy Buds2, а также умные часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic.

Galaxy Z Flip3 — стильный смартфон, который помогает выразить индивидуальность владельца. Он выпускается в четырех основных цветах: кремовом, зеленом, лиловом и черном. pic.twitter.com/nQHXCyqgIt

Как отмечает Samsung, обладатели новинок смогут эффективно выполнять задачи на платформе Microsoft Teams прямо со смартфона, используя режим Flex для проведения онлайн-встреч. Кроме того, на смартфонах доступен двухпанельный режим Outlook, одновременно открывающий список писем и окно предпросмотра.

Дисплей Fold3 оснащен новой EcoІ-технологией, которая обеспечивает на 29% более высокую яркость при меньшем потреблении энергии. Также были расширены возможности стилуса S Pen. Так, пользователи смогут делать заметки на большом главном дисплее во время видеозвонков.

Камера модели Flip3 имеет режим Flex, который позволяет делать селфи без помощи рук. Внешний экран новинки стал в четыре раза больше по сравнению со смартфоном Galaxy Z Flip, что позволит просматривать уведомления и сообщения без необходимости открытия устройства.

О новой серии умных часов

Модели созданы на новой платформе Wear OS, которая позволяет подключиться к обширной экосистеме прямо с запястья и использовать следующие приложения и сервисы - "Карты", Google Pay, Samsung Pay и SmartThing.

Samsung указывает, что в часах этой серии скорость графического процессора была увеличена в 10 раз по сравнению с предыдущим поколением, это обеспечит более плавный переход между приложениями.

Новинка Galaxy Watch4 также оснащена новым сенсором, который позволит пользователю измерять пульс и насыщение крови кислородом, контролировать уровень артериального давления, выявлять мерцательную аритмию, определять состав тела. Пользователь также сможет подключить устройство к совместимому Samsung Smart TV, чтобы следить за количеством калорий и показателями сердечного ритма на большом экране.

Цвет и стоимость новинок

В России предзаказ на новинки серии Galaxy Z доступен с 11 августа. Модель Fold3 представлена в черном и зеленом цветах по рекомендованной цене 159 990 рублей за версию 256 ГБ и по цене 169 990 рублей за версию 512 ГБ. Galaxy Z Flip3 доступен в бежевом, черном, лавандовом и зеленом цветах по рекомендованной цене 89 990 рублей за версию 128 ГБ и по цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ.

Наушники Galaxy Buds2 можно будет приобрести в черном, белом, оливковом и фиолетовом цветах по рекомендованной цене 10 990 рублей.

Смарт-часы поступят в России в продажу 10 сентября по рекомендованной цене 19 990 рублей за модель 40 мм в цветах черный, серебро и розовое золото и 22 490 рублей за модель 44 мм в цветах черный, оливковый и серебро. Galaxy Watch4 Classic будут доступны в цветах черный и серебро по рекомендованной цене 27 490 рублей и 29 990 рублей за модели 42 мм и 46 мм соответственно.