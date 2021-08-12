Амурская область расскажет на ВЭФ о потенциале региона с помощью интерактивных инсталляций

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа. /ТАСС/. Делегация Амурской области на Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке, расскажет о потенциале региона с помощью интерактивных инсталляций, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

"У нас яркий павильон на "Улице Дальнего Востока". Мы построили его в 2019 году, сохранили конструктив и сейчас готовим реновацию, обновляем наполнение. С помощью интерактивных инсталляций мы рассчитываем выигрышно представить достижения и потенциал нашего региона, провести переговоры, которые затем будут продолжены в конкретных соглашениях и проектах", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

Павильон "Амурская область - экономика устойчивого развития" трехэтажный, внешний вид его будет символизировать нестандартный подход к решению задач, а также использование передовых технологий и практик. Так, на первом этаже экспозиции будет представлено сельское хозяйство, экспорт и туризм, здесь же разместят арт-объект "Истории успехов местных производителей", можно будет пройти VR-экскурсию по местам туристического притяжения региона. Второй этаж станет зоной центра экономического роста, в ней разместят интерактивную инсталляцию "Развитие газохимического кластера в Амурской области", на которой отобразят якорные и потенциальные инвестиционные проекты, а также будут представлены проекты по другим направлениям - добыча полезных ископаемых, туристско-рекреационные, энергетические, космические, строительные. На третьем этаже будет размещена зона отдыха и переговоров.

"Амурская область стала одним из динамично развивающихся регионов Дальнего Востока, в Приамурье реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. <…> Наша задача и дальше помогать региону привлекать инвесторов, чтобы строились новые предприятия, создавались высококвалифицированные рабочие места, улучшалось качество жизни людей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

О форуме

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента Российской Федерации в ДФО.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс 2-7 сентября: до 4 сентября она будет доступна участникам и гостям форума, 5 и 6 сентября - жителям Владивостока, 7 сентября будет организован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.