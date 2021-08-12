Выпускники столичной программы StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Почти 600 млн рублей привлекли столичные стартапы - выпускники программы развития технологического предпринимательства StartHub.Moscow. Деньги компании планируют вложить в масштабирование бизнеса, сообщила в четверг вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Участниками программы StartHub.Moscow стали 100 компаний, имеющих перспективные технологии в разных сферах. В течение пяти месяцев они развивали свой бизнес при поддержке опытных наставников. Большинство из них смогли увеличить выручку. Но 15 наиболее успешных проектов привлекли инвестиции на общую сумму 580 млн рублей", - рассказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

На первом месте по объему привлеченных средств оказалась платежная система нового поколения. Она позволяет работать с безналичными, электронными, цифровыми валютами. Сейчас ее разработчики оформляют соглашение с инвестором. Средства предприниматели намерены вложить в развитие инфраструктуры и вывод продукта на новые рынки.

Другой проект, поддержанный инвестициями, - платформа для онлайн-обучения детей робототехнике. Школьники учатся программированию, сборке электрических схем, конструированию собственного робота, который управляется со смартфона.

В числе профинансированных стартапов - агрегатор коворкингов в Москве. Разработка позволяет в одном окне выбрать, забронировать и оплатить рабочее место в офисе.

Также инвестиции привлекла банковская платформа, автоматизирующая работу агентского и партнерского канала банка. Она позволяет значительно повысить эффективность и скорость операций внутри них. За счет привлеченных средств разработчики сервиса планируют продвигать его в регионах России, выйти на новые рынки в Европе, Африке и Латинской Америке.

Второй поток

По данным портала, в середине сентября начнет работу второй поток программы StartHub.Moscow, сейчас идет отбор участников. В этот раз экспертная комиссия отдаст приоритет стартапам, применяющим технологии искусственного интеллекта.

Оператор программы - Агентство инноваций Москвы, которое курирует городской департамент предпринимательства и инновационного развития.