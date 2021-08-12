Город Санья на Хайнане расширит сферу применения умных технологий

ХАЙКОУ /Китай/, 12 августа. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Хайнань при содействии инновационных компаний планирует существенно расширить сферу применения умных технологий во многих направлениях. Об этом сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на источники.

По данным издания, новейшие разработки в первую очередь будут внедряться в медицине, области образования, туристической индустрии и на транспорте. Местная администрация намеревается стимулировать применение таких технологий, как интернет вещей, большие массивы данных и искусственный интеллект.

Как отмечают авторы газеты, в связи с тем, что Санья - это ведущий курорт Китая, экономика которого тесно связана с морскими проектами, развитие умных технологий на водном транспорте становится особенно актуальным вопросом.

"Каждая яхта, каждый парусник в нашем городе использует технологии 4G и 5G, морской спутниковой связи и навигации "Бэйдоу", - рассказал газете заместитель генерального директора Научно-инвестиционной группы Санья Сюй Бинь. - При помощи такой системы контроля мы можем увеличить количество пассажирских мест, за счет электронной картографии создать более длительные маршруты путешествий с расширением зоны покрытия".

Он уточнил, что благодаря информатизации процессов управления в Санья уже сформирована комплексная платформа, которая способна привести к росту потока туристов и повышению качества услуг, предоставляемых отдыхающим местными фирмами. Она позволяет им ежегодно совершать на Хайнане сделки на сумму порядка 4 млрд юаней (более $617 млн по текущему курсу). Предполагается, что распространение умных технологий станет важным фактором для развития местного потребительского сектора.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.