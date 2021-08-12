{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минприроды предложило разработать законопроект об экономике замкнутого цикла

Глава ведомства Александр Козлов заявил, что министерство разработает концепцию законопроекта до конца 2021 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минприроды России направило в правительство предложение о разработке законопроекта об экономике замкнутого цикла. Министерство готово представить его концепцию до конца 2021 года, сообщает пресс-служба Минприроды.

"Минприроды России направило в адрес Правительства Российской Федерации предложение инициировать разработку отдельного федерального закона "Об экономике замкнутого цикла" в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Глава министерства Александр Козлов заявил, что министерство разработает концепцию законопроекта до конца 2021 года.

"Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" является узконаправленным и содержит только общие правила обращения с отходами. Практика показывает, что обращение с отходами и формирование экономики замкнутого цикла находятся в различных отраслях и каждая из них имеет собственную специфику. Все это требует единого интегрирующего документа", - приводятся в сообщении слова Козлова.

Теги
Козлов, Александр ПетровичРоссия
ГКРЧ отказала "Мегафону" и МТС в выделении частот для тестирования 5G в метро
Отмечается, что для коммерческой эксплуатации полосы 3,4-3,8 ГГц для сетей связи пятого поколения требуется разрешение силовых ведомств
Читать полностью