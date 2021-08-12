Новосибирские власти привлекут 15 млрд рублей за счет шести площадок КРТ

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где имеется дефицит земельных участков под жилищное строительство, планируют привлечь около 15 млрд рублей за счет создания шести пилотных площадок комплексного развития территории в Новосибирске. Это в том числе может решить ситуацию с нехваткой участков, сообщил в пресс-центре ТАСС министр строительства области Иван Шмидт.

"В разработке находятся шесть пилотных площадок, это порядка 10 га, общий объем инвестиций, который мы планируем привлечь, это порядка 15 млрд рублей. Площадки в высокой степени готовности, мы до конца года планируем подготовить первое постановление правительства Новосибирской области по утверждению комплексного развития территории по данным площадкам", - сказал он.

По словам министра, власти имеют небольшой резерв участков под жилищное строительство, поэтому необходимо увеличивать количество разрешений на строительство и число используемых земельных участков. Для этого правительство РФ предлагает несколько инструментов, в том числе комплексное развитие территории. Для того, чтобы приступить к освоению участков по этому механизму, правительство Новосибирской области подготовило более 10 нормативных документов, отметил Шмидт.

В декабре 2020 года власти Новосибирской области сообщили о дефиците земельных участков для жилой застройки в Новосибирске, уточнив, что их хватит на ближайшие два-три года. Чтобы решить проблему, регион резервирует под строительство находящиеся в ведении федерального центра неосвоенные земли без жилищных коммуникаций, на возведение которых требуются средства федерального бюджета.