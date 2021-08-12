Обанкротившийся Калужский цементный завод выставили на торги за 27,5 млрд рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Конкурсный управляющий обанкротившейся компании "Калужский цементный завод" выставил на торги единым лотом имущественный комплекс, находящийся в залоге ВЭБ.РФ, за 27,5 млрд рублей. Ожидается, что его приобретение инвестором позволит достроить завод и запустить производство, сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

"Начальная цена продажи, по независимой оценке, установлена в размере 27,5 млрд рублей. <...> Реализация имущества проходит в рамках процедуры банкротства должника, а также ряда поручителей и залогодателей по кредиту ВЭБ.РФ, предоставленному в 2011 году. Цена отсечения имущественного комплекса установлена в размере 17,9 млрд рублей, заявки на участие в торгах принимаются до 18 сентября 2021 года", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, комплекс завода выставлен на торги единым лотом. В него входят в том числе земельные участки, объекты технической инфраструктуры, а также движимое и недвижимое имущество.

Отмечается, что для экономики области важно, чтобы проект получил новое развитие. "Заложенный в проект метод сухого производства цемента - это наиболее современная технология, которая позволяет экономить энергоресурсы и повышает производительность. Приобретение имущественного комплекса профильным инвестором позволит достроить завод, запустить производство и создаст новые рабочие места", - приводит пресс-служба слова управляющего директора блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами ВЭБ.РФ Александра Иванова.

ООО "Калужский цементный завод" было учреждено в 2007 году с регистрацией в Думиничском районе Калужской области. Планировалось, что предприятие введут в эксплуатацию в два этапа и оно сможет производить около 3,5 млн тонн продукции ежегодно. Из-за возникших финансовых трудностей проект не был реализован в полном объеме, в 2018 году компанию признали банкротом.