Аграрии Воронежской области ожидают снижение объема урожая зерна на 25% в 2021 году

ВОРОНЕЖ, 12 августа. /ТАСС/. Аграрии Воронежской области из-за аномальной жары и засухи соберут в 2021 году урожай зерна в объеме до 4,5 млн тонн, что на 25% или 1,5 млн тонн меньше показателей 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"Погода создала немало сложностей для аграриев, сначала пострадали озимые, а летом пришла аномальная жара. Хочу отметить самоотверженный труд работников сельского хозяйства, которые в непростых условиях сделали и продолжают делать максимум для того, чтобы регион собрал хороший урожай. Ожидаем примерно 4,5 млн тонн, и это достойный результат", - цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Гусева.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, в настоящее время аграрии региона собрали 3 млн тонн зерна, обработав более 70% посевных площадей. В 2020 году в регионе было собрано 6 млн тонн зерна, что стало для области рекордом.

В Воронежской области из-за засушливых осени и весны погибли 30% озимых на площади 256 тысяч га. Всего осенью было засеяно озимыми более 842 га. В 2021 году яровыми культурами аграрии региона засеяли 1,9 млн га.