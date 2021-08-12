Программу развития агропрома Тувы до 2026 года оценили в 17 млрд рублей

ТАСС, 12 августа. Программа развития АПК Тувы в период с 2022 по 2026 год оценивается в 17 млрд рублей. Планируется, что к этому сроку в республике начнут перерабатывать весь объем произведенного молока и шерсти, а также 50% мяса, сообщил в четверг по видеосвязи врио главы региона Владислав Ховалыг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Сюжет был показан в эфире телеканала "Россия-24".

"Для реализации данной программы на пятилетний период потребуются финансовые средства в объеме более 17 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 9 млрд, из республиканского бюджета - около 1 млрд. Также будут привлечены внебюджетные средства - 7,5 млрд рублей. Проект программы сейчас проходит согласование в Министерстве сельского хозяйства России", - сказал Ховалыг.

Он отметил, что программа развития АПК позволит заменить другой крупный проект региона, реализация которого была приостановлена - строительство железной дороги Кызыл - Курагино. Дорога, по оценке Ховалыга, позволила бы осуществлять полноценную разработку Элегестского угольного месторождения и соединить регион с Транссибом.

Ховалыг попросил президента выделить на реализацию программы из федерального бюджета 9 млрд рублей. Врио главы республики пояснил, что создание программы развития АПК обусловлено тем, что в сельской местности живет 46% населения региона, что почти вдвое выше, чем в среднем по России. "Одновременно с ростом сельскохозяйственного производства будут развиваться мощности переработки. К 2026 году будем перерабатывать весь объем произведенного в республике молока и шерсти, а также 50% мяса. Расчеты показывают, что резервы отрасли огромные и АПК республики может давать продукцию на 18 млрд рублей против сегодняшних 6 млрд. Также для нас важно, что будут созданы более 5 600 дополнительных рабочих мест для замещения выпавших после приостановки проекта железной дороги", - добавил Ховалыг.

Власти Тувы намерены изменить приоритеты в индивидуальной программе социально-экономического развития республики, рассчитанной до 2024 года, где ключевое место вместо замороженного строительства железной дороги Кызыл - Курагино займет развитие агропромышленного комплекса.