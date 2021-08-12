Хирурги и кардиологи смогут заполнять медицинские протоколы голосом

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему "Сбера") выпустил обновленную версию Voice2Med - продукта на основе искусственного интеллекта для заполнения медицинских протоколов голосом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ЦРТ.

"Теперь Voice2Med поддерживает еще и словари медицинских терминов для хирургов и кардиологов, что позволяет фиксировать детали голосом, не отвлекаясь от проведения операции или обследования, уделять больше времени пациенту, а не рутинному оформлению документов", - рассказал генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский, слова которого приводятся в сообщении.

Voice2Med позволяет в режиме реального времени преобразовывать голос врача в текст и таким образом заполнять медицинские документы. Для создания новых словарей было обработано более 500 тыс. обезличенных протоколов, что позволило обеспечить точность распознавания терминов более 93%, отметили в пресс-службе.

В компании рассказали, что на сегодняшний день продукт уже применяется врачами лучевой диагностики в 80 медицинских учреждениях Москвы и 35 медучреждениях Мордовии, а также в Удмуртии, Мурманске, Кемерове и Волгограде. Как отмечено в сообщении, Центр диагностики и телемедицины зафиксировал в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы сокращение на 22% времени на подготовку медицинских протоколов: до внедрения голосового ввода заполнение протокола занимало 5-6 минут, после - 3-4 минуты.

Кроме разработки новых словарей для кардиологов и хирургов, в обновленной версии продукта представили коробочные решения для поликлиник и больниц. Комплексное решение нивелирует необходимость самостоятельного подбора оптимальных гарнитур - теперь все доступно в едином решении. Также расширился перечень отечественных операционных систем, которые поддерживаются Voice2Med.