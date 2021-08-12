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Red Wings открыл продажу льготных авиабилетов из Екатеринбурга в Казань и Нижний Новгород

Льготные авиабилеты доступны семьям с детьми в возрасте до 18 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings запустила продажу билетов по субсидированным тарифам по маршрутам из Екатеринбурга в Казань и Нижний Новгород, сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"Маршруты авиакомпании Red Wings Екатеринбург - Казань - Екатеринбург и Екатеринбург - Нижний Новгород - Екатеринбург вошли в постановление правительства РФ о субсидировании семейных перелетов. Федеральные субсидии позволяют установить льготные цены для путешествующих с ребенком или детьми. Авиакомпания Red Wings запустила продажу билетов по субсидированным тарифам", - говорится в сообщении.

Воспользоваться льготным тарифом смогут семьи, которые приобретут билеты с единым бронированием на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. Семейный тариф включает провоз до 23 кг багажа на каждого пассажира. Льготная цена распространяется на всех пассажиров группы - как взрослых, так и детей. А для ребенка до 12 лет цена льготного билета будет ниже еще на 25%.

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