Более 150 млн услуг оказали через портал госуслуг за I полугодие

КАЛУГА, 12 августа. /ТАСС/. Более 150 млн услуг было оказано через портал госуслуг за I полугодие 2021 года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума "Цифровая эволюция" директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры Василий Слышкин.

"За первое полугодие 2021 года через портал госуслуг оказано более 150 млн услуг", - отметил он.

Прирост пользователей портала во II квартале составил порядка 4 млн граждан.

"За второй квартал прирост составил около 4 млн граждан-пользователей портала "Госуслуги", - отметил он.