Губернатор Свердловской области заявил, что убытки от засухи составят до 3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области ожидают, что убытки от засухи в регионе составят как минимум 2-3 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Всероссийском дне поля, который стартовал в селе Кадниково.

"Мы рассчитываем [на федеральную помощь из-за введения режима ЧС в регионе], сейчас подсчитываем все убытки от засухи. Это касается не только Свердловской области, это касается практически всей страны. Убытки подсчитываются, но это будет порядка 2-3 млрд рублей, как минимум", - сказал губернатор, отвечая на вопрос рассчитывает ли правительство региона на федеральную поддержку в связи с засухой.

В регионе с мая стоит жаркая и засушливая погода. Температура воздуха чаще всего держалась выше среднегодовых показателей, временами била исторические рекорды. Например, 2 июля она достигла 39,2 градуса. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 июля на 39 территориях Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Всероссийский день поля, на котором представляют передовые технологии сельского хозяйства, проводится с 2004 года в различных регионах России. Он является не только выставочной, но и дискуссионной площадкой, на которой участники рынка обмениваются опытом, устанавливают деловые контакты и заключают соглашения о сотрудничестве. С инициативой о проведении Всероссийского дня поля в Свердловской области в июле 2020 года губернатор Евгений Куйвашев обратился к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, который поддержал идею. 10 июня на заседании регионального правительства было принято постановление о проведении мероприятия. В 2021 году Всероссийский день поля пройдет в селе Кадниково в Свердловской области 12-14 августа.