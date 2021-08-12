ФНС опровергла информацию об оплачивавшем чужие налоги сотруднике

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Информация о сотруднике налоговых органов Московской области, который оплачивал налоги за других граждан, недостоверна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

"Информация о сотруднике налоговых органов Московской области, который оплачивал налоги за других граждан, является недостоверной и в ходе проверки подтверждения не нашла", - отметили в ФНС.

По данным пресс-службы, в Управлении ФНС России по Московской области и подведомственных территориальных налоговых органах служебные проверки по основаниям, указанным в СМИ, не проводились и не проводятся.

Ранее интернет-издание 1w.ru сообщило, что в Московской области сотрудник налоговых органов оплачивал налоги за других граждан.