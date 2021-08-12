На Северной верфи заложили 10-й траулер для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Церемония закладки 10-го траулера для группы "Норебо" прошла на Северной верфи в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в четверг.

"На Северной верфи началось строительство десятого траулера для Группы "Норебо". <…> Название судна - "Капитан Соснин", заказчик - компания "Сахалин лизинг флот" (входит в группу "Норебо"). Судно завершает серию из десяти траулеров-процессоров проекта 170701, строящихся на Северной верфи по контрактам с группой", - говорится в сообщении.

Траулер предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других промысловых видов рыбы в акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Современная многофункциональная рыбофабрика обеспечит практически полную переработку рыбы на судне, выпуская мороженую рыбу, рыбное филе, икру и печень минтая, рыбный фарш и муку.

Проектную и рабочую конструкторскую документацию судна разработали отечественным конструкторским бюро Nautic Rus. Длина траулера-процессора составляет 81,6 м, ширина - 16 м, водоизмещение - 5,5 тыс. т. Благодаря главному двигателю мощностью 6,2 тыс. кВт судно будет развивать скорость до 15,5 узлов. Траулер-процессор имеет ледовый класс Ice2 и сможет эксплуатироваться во льдах толщиной до 0,5 м. Численность экипажа составит порядка 70-80 человек.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701, строящаяся Северной верфью для группы "Норебо", состоит из десяти судов, шесть из них будут работать в Северном бассейне, а четыре - в Дальневосточном. Впервые для российских промысловых судов применили новую архитектуру корпуса - капсулообразную форму носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Это позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики.