В Свердловской области планируют обновить 30% сельхозтехники до 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют обновить в регионе за счет инструментов субсидирования 30% сельхозтехники до 2025 года. Об этом сообщил в четверг губернатор Евгений Куйвашев на рабочей встрече с гендиректором Росагролизинга Павлом Косовым в рамках Всероссийского дня поля, который проходит в 2021 году в Свердловской области.

"До 2025 года за счет субсидирования нужно обновить еще 30% технопарка нашего агрокомплекса. А в дальнейшем достичь стопроцентной замены. Здесь сотрудничество с Росагролизингом приобретает особое значение. Так, с 2004 года благодаря взаимодействию с компанией уральским аграриям было поставлено около 700 единиц различной сельскохозяйственной техники", - говорится в сообщении департамента информации региона со ссылкой на губернатора.

Куйвашев добавил, что за пять лет предприятия области приобрели свыше 6,5 тыс. единиц различной сельхозтехники, треть из них - за счет господдержки. Областной бюджет выделил на эти цели более 2 млрд рублей.

"Мы действительно взаимодействуем с 2004 года, и важно отметить, что в прошлом и этом году мы существенно увеличили объемы поставок. Так, в этом году у нас уже общий объем техники в различной стадии поставки превышает показатель в 0,5 млрд рублей. Это рекорд", - цитирует департамент Косова.