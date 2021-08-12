ТАСС, 12 августа. Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) на 5 млн тонн, до 35 млн тонн. Об этом говорится в августовском обзоре Минсельхоза США, опубликованном на сайте министерства.

Согласно данным, которые приводятся в материалах министерства, прогноз сбора пшеницы в РФ снизился с 85 млн до 72,5 млн тонн.

Минсельхоз РФ оценивает экспорт зерна в текущем сельхозгоду на уровне 51 млн т, из которых 37,5 млн т придется на пшеницу. По прогнозам министерства, урожай зерновых в России составит 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы.