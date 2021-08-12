Минэнерго и ФАС могут принять меры на рынке топлива в случае антимонопольных нарушений

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минэнерго РФ и ФАС в настоящий момент не видят причин для возникновения ажиотажного спроса на бензин и дизельное топливо на бирже, что может повлечь резкое колебание цен. При выявлении антимонопольных нарушений ФАС готова принять меры реагирования, говорится в совместном заявлении ведомств.

"Минэнерго России совместно с ФАС России продолжают держать ситуацию на особом контроле и с учетом обозначенных факторов не видят поводов для ажиотажного спроса на бирже", - говорится в сообщении.

"ФАС провела внеплановые проверки нефтетрейдеров и запросила у них аналогичную информацию. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа полученных сведений будет приняты меры реагирования", - отметил глава ФАС Максим Шаскольский, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, служба запросила у нефтяных компаний реестр заключенных договоров на поставку и закупку нефтепродуктов. Это нужно, чтобы выявить объемы, приобретаемые третьими лицами в интересах этих нефтяных компаний и аффилированных с ними лиц.

Кроме того, ведется детальное изучение отдельных биржевых сделок перепродажи на базисах нефтеперерабатывающих заводов моторного топлива по завышенным ценам трейдерами, не имеющими собственного производства на соответствующих базисах, для аннулирования данных транзакций и пресечения подобной практики в будущем.

Доля продажи бензина на бирже

Нефтяные компании в настоящий момент нарастили долю продажи бензина на бирже до 27% от всего объема его производства, что в 2,5 раза превышает норматив (на минимальный объем продажи топлива на бирже), говорится в совместном заявлении Минэнерго и ФАС.

"С начала августа в среднем за сутки через биржевой канал реализуется 21,6 тыс. тонн по бензину АИ-92 (+5% к уровню 2019 года) и 13,8 тыс. тонн по бензину АИ-95 (+40% к уровню 2019 года), что в среднем составляет порядка 27% от объема производства автомобильного бензина и почти в 2,5 раза превышает минимальный норматив биржевых продаж (составляющий 11%)", - говорится в сообщении.

Продажи дизельного топлива на бирже составляют около 18% от объема производства, что также почти в 2,5 раза превышают минимальный норматив в 7,5%.