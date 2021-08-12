Власти Москвы заявили, что городской бюджет не предполагает "подушки безопасности"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Москва не имеет денежный резерв в бюджете города, столичные власти эффективно управляют бюджетными средствами, которые расходуются на выполнение социальных обязательств и развитие города. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее в материале международного рейтингового агентства S&P сообщалось, что собственные денежные запасы Москва может исчерпать в 2021 году.

"У нас нет "подушки безопасности". Средства, которые сейчас находятся на счетах бюджета, будут направлены на реализацию уже заключенных городом контрактов и выполнение взятых на себя социальных обязательств перед жителями. <…> Москва эффективно и прагматично управляет своим бюджетом, но сегодня речь идет не о создании подушки ликвидности, а об эффективном использовании средств и своевременном направлении на развитие города", - сказал Ефимов.

По его словам, в Москве средства на содержание бюджетных учреждений выделяются траншами - на полтора-два месяца, а не на год вперед. "Средства на счетах учреждений не могут являться "подушкой безопасности" бюджета города Москвы - эти средства полностью находятся "под обязательствами" - из них учреждения выплачивают заработную плату, осуществляют платежи по уже заключенным контрактам", - уточнил заммэра.

Он отметил, что в 2021 году ситуация с бюджетом города складывается более благоприятно, чем в 2020 году. "Однако в 2021 году мы приняли решение выходить на рынок заимствований, чтобы не сокращать темпы реализации городской инвестиционной программы, а низкие ставки на рынке в период размещения позволили нам выпустить облигации на выгодных условиях", - добавил Ефимов.