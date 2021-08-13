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В Москве экономия на госзакупках выросла на 30%

Она составила 57,8 млрд рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Экономия на госзакупках в Москве выросла на 30% в первом полугодии 2021 года. Число поставщиков составило более 228 тыс., сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Экономия на госзакупках в рамках конкурентных процедур в первом полугодии этого года составила 57,8 млрд рублей при общем объеме закупок в 771 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда городские заказчики закупили товары, работы и услуги на 700 млрд рублей, экономия увеличилась на 30%", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, для сравнения в аналогичные периоды 2020 и 2019 годов объем закупок составил 700 и 550 млрд рублей, при этом сэкономлено 44,3 и 31,3 млрд рублей соответственно. "Существенная экономия становится возможной благодаря росту числа поставщиков, что повышает конкуренцию в ходе аукционов и приводит к снижению стоимости контракта", - пояснил Ефимов.

Он добавил, что свои работы, товары и услуги для московских заказчиков предлагают представители всех субъектов Российской Федерации. Число поставщиков по итогам шести месяцев этого года составило 228,8 тыс., рост с начала 2021 года - 23,8 тыс. За аналогичный период прошлого года было 179,5 тыс. поставщиков, а в первом полугодии 2019 года - 154,8 тыс.

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